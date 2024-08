Szafka pod umywalkę, słupek, półka pod lustrem... Zobacz, czego nie może zabraknąć w Twojej łazience

Półka pod lustrem – idealna na drobiazgi

Choć wydaje się, że ta niewielka półka to zbędny dodatek w łazience, jest to nieprawda. Mało kto wyobraża sobie przestrzeń bez niej. To doskonałe miejsce na przechowywanie kosmetyków, szczoteczek do zębów, czy innych drobiazgów, które zawsze warto mieć pod ręką. Półka pod lustro jest więc praktyczna, ale i dekoracyjna. Niektórzy mogą postawić na niej niewielkie ozdoby.

Wybierając półkę, należy zwrócić uwagę na szerokość lustra i dostępną przestrzeń. Za duża może przytłoczyć wnętrze, mała zaś może nie spełniać swojej funkcji. Równie istotny jest materiał wykonania. Warto pamiętać, żeby decydować się na dodatki odporne na wilgoć, dlatego też z pewnością sprawdzi się półka ze szkła hartowanego, która też elegancko wygląda.

Półka pod lustro powinna być dopasowana także do stylu łazienki. W nowoczesnych wnętrzach doskonale prezentują się modele minimalistyczne, proste. W stylu industrialnym można sięgnąć po wersje metalowe. W łazienkach glamour można pozwolić sobie na nieco więcej i wybrać półki z połyskiem, w intensywnym kolorze.

Kosze na bieliznę – niezbędny element wyposażenia

Kosze na bieliznę to praktyczne dodatki do łazienki, bez których trudno się obyć. Są dostępne w tak wielu różnych wymiarach i kształtach, że łatwo znaleźć idealny model nawet do niewielkiej łazienki. Nowoczesne kosze na bieliznę są nie tylko funkcjonalne, ale też estetyczne. Z powodzeniem mogą stanowić element dekoracyjny. Chcąc zaoszczędzić przestrzeń, można sięgnąć po modele wbudowane w szafki łazienkowe. Kosze łazienkowe są wykonywane z różnych materiałów. Najczęściej wybierane są te z tworzyw sztucznych, ponieważ są dostępne w wielu różnych kolorach i doskonale odnajdują się we wnętrzach o podwyższonej wilgoci. Znaleźć można także modele rattanowe, wiklinowe, drewniane, czy z bambusa. Trzeba jednak pamiętać, że powinny być one zabezpieczone przed działaniem wody. Popularne są także kosze tkaninowe. Najczęściej produkowane z materiałów wodoodpornych i łatwych do czyszczenia.