TOP restauracje, które zachwycają Foodies! Sprawdź, gdzie musisz zjeść na RestaurantWeek®!

Perłowa Pijalnia Piwa

Są restauracje, które zachwycają smakiem, i do których chce się wracać. Taka jest właśnie Perłowa Pijalnia Piwa, mieszcząca się na ulicy Bernardyńskiej 15. W ramach RestaurantWeek® czekają na Ciebie wyrafinowane kompozycje. Na początek rozgrzewający bulion w azjatyckim stylu – głęboki w smaku, pełen aromatycznych dodatków, takich jak wędzone tofu, makaron, marynowane jajo i pikantna pasta paprykowa. Następnie do wyboru dwa różnorodne dania główne. Pierwsza propozycja to soczysty filet z kaczki, podany z pieczoną czerwoną kapustą w winie, tymiankowym ziemniakiem i intensywnym demi-glace. Alternatywą jest wegetariańska wersja w postaci pithiviera z boczniakiem – delikatnego, złocistego ciasta wypełnionego bogatym, grzybowym nadzieniem, podanego z hummusem z marchewki i marynowaną rzepą. Na deser czeka słodka niespodzianka – beza z piwnym biszkoptem z makiem, ananasem i kokosem, łącząca chrupkość, puszystość i egzotyczne akcenty. A na dokładkę – wyjątkowa deska degustacyjna, serwowana każdemu gościowi jako nieodłączny element kulinarnego doświadczenia w Perłowej. Gotowi na kulinarne uniesienia?

The Olive - Hotel Ilan

W The Olive historia i smak splatają się w opowieść, w której tradycja kuchni staropolskiej i żydowskiej otrzymuje współczesne, wyrafinowane oblicze. Tutaj każda potrawa to hołd dla wielowiekowych receptur, interpretowanych w nowoczesnym stylu. Menu festiwalowe rozpoczyna się od niezwykle ciekawych przystawek – miękkiej, grillowanej chałki podanej z szarpanym ozorem wołowym i ogórkiem po żydowsku, lub podwędzanego śledzia w karmelu, który zyskuje nową głębię smaku w towarzystwie crème fraîche i piklowanej gorczycy. W daniach głównych królują klasyczne składniki w wykwintnym wydaniu – soczysta rolada z indyka serwowana z chrupiącymi, frytowanymi ziemniakami i karmelizowanymi warzywami korzeniowymi w miodzie to harmonijne połączenie delikatnej słodyczy i aromatycznych przypraw. Dla miłośników ryb przygotowano polędwicę z dorsza sous vide, której aksamitna struktura współgra z pieczonym w soli selerem i terriną z pora, a całość dopełnia intensywny split sos ziołowy. Zwieńczeniem uczty jest subtelny rumiankowy mus z białej czekolady, przełamany wyrazistym coulis z palonego jabłka i chrupiącym crumble – deser, który balansuje między delikatnością a charakterystycznym aromatem ziół i owoców. Daj się zachwycić!

Nie czekaj! Już dziś dołącz do ponad 2 milionów Foodies, odkrywaj nowe perełki kulinarne i świętuj #BornToBeFoodie w topowych restauracjach w Polsce! W tej edycji do festiwalowego stołu dołącza Pepsi! Ciesz się klasycznym smakiem Pepsi Twist w mocktailu Pepsi Twist on the Rocks, który możesz wybrać gratis jako uzupełnienie swojego menu, a Pepsi Zero Cukru zamów w festiwalowej cenie 6 zł i ciesz się maksymalną przyjemnością i zerem kalorii. To jednak nie koniec niespodzianek! W wybranych restauracjach na pierwszych Foodies czeka w prezencie półlitrowa butelka Pepsi Twist na wynos. Liczba butelek jest ograniczona, więc nie zwlekaj!

A to jeszcze nie wszystko. Do każdej rezerwacji Goście mogą dodać festiwalową herbatę Lipton. Do wyboru są dwie aromatyczne propozycje: Lipton Green Honey a Lipton Yellow Label Honey. Odkryj smaki sezonu i daj się zachwycić!

Rezerwacje trwają na https://restaurantweek.pl/.

Jakie restauracje znajdziesz w Lublinie?

Holiday Inn Express, Perłowa Pijalnia Piwa, Sweet and Spicy Restauracja Indyjska, Małe Indie, Staropolska, The Olive – Hotel Ilan, Mercure, CHISZA Chinkalnia Szaszłykarnia, CHISZA nad Zalewem, Loco Taco, La Casa, Frizzante, BAFFLO, MOJO, Noto Sushi, BONA RESTAURANT, Giuseppe, Locomotiva

10 lat RestaurantWeek® – świętuj i wygrywaj wyjątkowe nagrody!

Z okazji 10-lecia RestaurantWeek® rusza wyjątkowy konkurs dla wszystkich pasjonatów kulinarnej przygody! Do zdobycia są nagrody, które spełnią marzenia każdego Foodies – w tym 10 lat festiwalowych doświadczeń w prezencie (dwa wydarzenia rocznie!). Na zwycięzców czeka także wyjazd na czeską edycję RestaurantWeek®, a co tydzień wyróżniane będzie najlepsze zgłoszenie, nagradzane podwójnym zaproszeniem na trwający Festiwal. Wystarczy uchwycić radość ze wspólnego odkrywania restauracji – zrobić zdjęcie, krótki reels lub materiał na TikToka, oznaczyć go #BornToBeFoodie oraz @RWP i dać się porwać kulinarnej celebracji! Szczegóły znajdziesz na @restaurantweek_pl.

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!

Rezerwacje: https://RestaurantWeek.pl/ oraz https://app.rclb.pl

Termin Festiwalu: 4 marca — 17 kwietnia

O RestaurantWeek®:

Już od 10 lat RestaurantWeek® wspiera promowanie w Polsce kultury Foodie. Przez ten czas Festiwal zyskał popularność jako wydarzenie umożliwiające wspólne odkrywanie smaków przy restauracyjnym stole. Dziś jest największym biletowanym wydarzeniem w kraju oraz jednym z największych Festiwali restauracyjnych na świecie. Cena za to wyjątkowe doświadczenie, które warto dzielić z Bliskimi, zaczyna się od 69,99 (+ opłata rezerwacyjna 7,98 zł, min. rezerwacja 2 Gości + 10 zł prime time). Prawie milion spotkań w tysiącach najlepszych restauracji w Polsce, ponad 2 miliony Gości, setki debiutów, tysiące chwil radości i zachwytów przy stole – to wszystko dzięki zaangażowaniu polskich Foodies! Dołącz do nich i świętuj 10 lat kulinarnych eksploracji w topowych miejscach w Polsce!