Profesjonalne badania termowizyjne

Aby badanie termowizyjne odzwierciedlało rzeczywiste wartości promieniowania, konieczne jest ustawienie odpowiednich parametrów kamery - ogromne znaczenie ma tutaj współczynnik emisyjności oraz warunki otoczenia (np. temperatura i wilgotność powietrza). Współczynnik emisyjności to zdolność materiału do emitowania promieniowania podczerwownego - aby uzyskać rzetelne wyniki z badań termowizyjnych, współczynnik ten powinien być ustawiony odpowiednio do temperatury obiektu i jego właściwości materiałowych. Nie bez znaczenia jest również jakość samej kamery termowizyjnej, która powinna posiadać wysoki poziom rozdzielczości, którym przekłada się na doskonałą jakość obrazów. Oprócz wysokiej jakości sprzętu istotne jest także posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Firma Prusdis może pochwalić się wszystkimi tymi elementami - najnowszym sprzętem, specjalistycznym oprogramowaniem oraz doświadczonymi specjalistami, którzy solidnie i rzetelnie wykonują różnorodne badania termowizyjne. Prusdis oferuje swoim klientom także lokalizację wycieków wody oraz badanie szczelności budynków na terenie całego kraju. Ponadto firma jest również certyfikowanym wykonawcą testów szczelności powietrznej, tzw. blower door test, zalecanych szczególnie dla obiektów gaszonych gazem.