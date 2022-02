2,5 tys. mandatu dla kierowcy forda. Takiego tłumaczenia jeszcze nie było

Kulisy zmian we władzach województwa. Bałaban ma torpedować „układ lubelski”?

O tym, że coś się może wydarzyć, świadczyła kabina do tajnych głosowań ustawiona w sali obrad sejmiku. Chwilę później gruchnęła wiadomość, że z funkcji członka zarządu województwa rezygnuje Sebastian Trojak. Zastąpi go Bartłomiej Bałaban, do niedawna dziennikarz TVP Lublin. Na zmianę miał naciskać szef lubelskich struktur Solidarnej Polski poseł Jan Kanthak.