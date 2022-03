Biała Podlaska. Wybudują blok dla żołnierzy

Nasz czytelnik zwrócił uwagę na rozpoczętą niedawno rozbiórkę budynku po sklepie spożywczym przy ulicy Kopernika. Okazuje się, że teren należy do AMW. Na połączonych działkach u zbiegu ulic Kopernika i Warszawskiej powstanie nowy obiekt.

– Blok mieszkalny będzie miał 5 kondygnacji. Powstanie też niezbędna infrastruktura techniczna wewnętrzna i zewnętrzna służąca do obsługi obiektu – zaznacza Karolina Mirosław z działu ds. marketingu i PR w AMW.

Zagospodarowany będzie również teren wokół bloku. Powstanie m.in. parking. – W budynku zaplanowano 23 lokale. To mieszkania od jedno– do trzypokojowych o powierzchni od ok. 36 mkw. do ok. 77 mkw.– dodaje Mirosław.

Projekt opracowała AMW Invest. To spółka Skarbu Państwa, powołana przez Agencję Mienia Wojskowego w 1999 roku. Zajmuje się komercyjnym zagospodarowywaniem powojskowych nieruchomości przejmowanych przez AMW od Ministerstwa Obrony Narodowej. – Budowę bloku planujemy rozpocząć w drugim kwartale tego roku. A zakończenie prac przewidujemy w ostatnim kwartale 2023 roku – zapowiada przedstawicielka AMW.

Wiadomo też, kto będzie mógł tu zamieszkać. – Będą to mieszkania i kwatery internatowe przeznaczone dla żołnierzy pełniących służbę w Białej Podlaskiej – tłumaczy Mirosław.

Przypomnijmy, że latem ubiegłego roku wojsko powróciło do miasta. To pododdziały 18. Dywizji Zmechanizowanej. Na razie żołnierze mieszkają w kontenerach na dawnym lotnisku wojskowym. W lutym Agencja Rezerw Strategicznych dostarczyła kolejne z nich dla 600 mundurowych. Od 2020 roku ten ponad 600–hektarowy teren dawnego lotniska należy już do Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie trwa m.in. przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby 18. Dywizji Zmechanizowanej. Resort nie ujawnia dokładnej liczby żołnierzy stacjonującej obecnie w Białej Podlaskiej „ze względu na bezpieczeństwo”.