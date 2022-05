Radni i lokatorzy "czynszówek" już się cieszą. Ale miejska spółka studzi emocje

Uchwała nabrała mocy prawnej 25 maja. Wtedy minęło 14 dni od ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym województwa lubelskiego.

– Uważamy to za duży sukces, zwłaszcza mieszkańców zasobu komunalnego, którzy pokazali, na czym polega samorząd – mówi Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), przewodniczący rady.

Pierwszą wersję wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Biała Podlaska na lata 2021-2025 w kwietniu wojewoda lubelski unieważnił. W rozstrzygnięciu nadzorczym wskazał m.in. na braki niektórych elementów programu, które są określone ustawowo i na nieprecyzyjność niektórych zapisów. Poza tym, w ocenie wojewody, nie można stosować czynników podwyższających lub obniżających stawkę czynszu wyrywkowo.

Nowy projekt uchwały, uwzględniający te uwagi, przygotował klub Białej Samorządowej. Pomimo ostrzeżeń radców prawnych magistratu o niezgodności z prawem niektórych zapisów, rada (głosami Białej Samorządowej i Zjednoczonej Prawicy) go przyjęła pod koniec kwietnia.

– Czynniki biologiczne, o których mowa w programie nie są przewidziane w przepisach. Pleśń czy grzyb nie są bowiem czynnikami technicznymi. Mogą wynikać z niewłaściwej eksploatacji lokalu przez mieszkańca – zwracał wtedy uwagę mecenas Przemysław Bałut.

Ale wbrew tym opiniom, wojewoda tym razem uchwały nie zakwestionował. – Jej zapisy przywracają elementarną sprawiedliwość w stosunku do mieszkańców zasobu ZGL, którzy będą mogli skorzystać z ulg i zwolnień – podkreśla Broniewicz. Stawka bazowa ma być bowiem modyfikowana w zależności od standardów mieszkań. Mniej zapłacą ci z lokali usytuowanych na poddaszu, bez podpięcia do miejskiego wodociągu czy z "ciemną kuchnią". Niższy czynsz dotyczyć będzie także tych mieszkań, gdzie występuje grzyb czy pleśń. – Będziemy monitorować, jak uchwała jest wdrażana w życie – zapowiada przewodniczący rady.

Cieszą się przede wszystkim lokatorzy kamienic położonych w centrum miasta, których standard jest najgorszy. To często mieszkania bez dostępu do ciepłej wody czy centralnego ogrzewania. – Wcześniej odebrano nam ulgi i skonfrontowano z podwyżką, u niektórych nawet 200-procentową – przypomina Wanda Koziara, lokatorka jednego z takich mieszkań. – Tymczasem ulgi w lokalach o gorszym standardzie stosowane są przez samorządy w całej Polsce – przekonuje.

W nowej uchwale znalazło się zastrzeżenie, że stawka bazowa w latach 2022-2025 roku może być podwyższona maksymalnie o 15 proc. w skali roku. – Wcześniej propozycja zakładała wysoką podwyżkę, która godziła w podstawowy byt mieszkańców. Dlatego teraz zawarliśmy zapis, aby był to proces dochodzenia do wyższej bazy – tłumaczy Broniewicz.

Jednak problem złych warunków niektórych lokali nadal pozostaje. – W czasie tej półrocznej dyskusji na ten temat zwracaliśmy uwagę, że przez ostatnie lata praktycznie nie poczyniono żadnych remontów. To zaniechania kilkunastoletnie, może nawet kilkudziesięcioletnie – stwierdza przewodniczący rady. Ale liczy, że to się zmieni. – Program będzie podlegał okresowej ocenie przez radę. Chodzi o to, by sprawdzać, czy remonty i poprawa warunków mieszkań rzeczywiście mają miejsce – dodaje Broniewicz.

Tymczasem prezes miejskiej spółki studzi emocje. – Uchwała wpłynęła do wojewody 10 maja i od tej daty ma on 30 dni na stwierdzenie jej nieważności. Termin ten jeszcze nie upłynął. Poprzednia uchwała została unieważniona dokładnie 30. dnia od daty jej dostarczenia – zwraca uwagę Wojciech Chilewicz.

Ale radni Białej Samorządowej zapewniają, że gdyby nie mieli pewności, to nie ogłaszaliby „sukcesu”. Niemiej jednak, ustawa o samorządzie gminnym rzeczywiście daje wojewodzie 30 dni. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe zapisy wejdą w życie.

– Wdrożymy zapisy uchwały w możliwie najkrótszym czasie. Do przeliczenia stawki czynszu pozostaje ponad 700 lokali. Należy mieć na uwadze, że zmiany wymagają wypowiedzenia warunków najmu z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia – wyjaśnia szef ZGL. – Strata, jaka zostanie wygenerowana w konsekwencji wdrożenia uchwały zostanie obliczona po ustaleniu wysokości stawki czynszowej we wszystkich lokalach – dodaje na koniec Chilewicz.

Stawka bazowa czynszu wynosi teraz 7,40 zł za mkw.