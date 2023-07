Biała Podlaska: Klub prawicy traci radnych

Adam Chodziński, Anna Korolczuk oraz Ryszard Więcierzewski. To oni ogłosili na ostatniej sesji, że wypisują się ze składu prawicy.

– Podjąłem taką decyzję ze względu na sytuację, która ostatnio się wydarzyła. Wielu z was nauczyło mnie dobrych rzeczy. Ale z częścią radnych mamy zupełnie inne poglądy na funkcjonowanie klubu, na życie i relacje– tłumaczył Chodziński.

– Ja się z takimi relacjami nie zgadzam. Nie odchodzę sam, radna Korolczuk i radny Więcierzewski też tak zdecydowali – dodał w imieniu swoich kolegów. Co było bezpośrednim powodem jego odejścia? – Mamy różne zdania z przewodniczącym klubu. Straciłem do niego zaufanie– precyzuje w rozmowie z nami Chodziński.

Niewykluczone, że trójka radnych założy własny klub. – W przyszłym tygodniu podamy szczegóły – zapowiada nasz rozmówca.

Adam Chodziński nie należał do partii PiS, podobnie jak Korolczuk i Więcierzewki. A sytuacja, o której mówił ma związek z odwołaniem go z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Zdetronizował go marszałek Jarosław Stawiarski, tłumacząc to „utratą zaufania” i pogorszeniem finansów placówki. A na pełniącego obowiązki wyznaczył Artura Kozioła, wcześniej szefa bialskiego pogotowia. Z kolei, przewodniczącym Rady Społecznej szpitala został niedawno Dariusz Litwiniuk, który kieruje również klubem prawicy w radzie.

To nie koniec zmian, bo do klubu Koalicji Obywatelskiej dołączył Edward Borodijuk, którego w lutym ubiegłego roku ze swojego składu wyrzuciła ZP. – Ostatnie wypowiedzi medialne radnego i głosowania nie były zbieżne ze stanowiskiem klubu – tak tłumaczył to wówczas Dariusz Litwiniuk (ZP).

Tymczasem, koalicja cieszy się z nowego członka. – Liczymy na doświadczenie pana Edwarda i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy rozwijać nasze miasto– zaznacza Robert Woźniak, szef klubu KO.

Borodijuk zapewnia, że to przemyślana i dojrzała decyzja. – Dołączam do drużyny, która wspiera prezydenta– nie ukrywa nowy radny KO. Już od jakiegoś czasu, pojawiał się on w gronie tego klubu przy okazji konferencji prasowych prezydenta Michała Litwiniuka (PO).

Po tych przetasowaniach, zmienia się układ sił w Radzie Miasta. Zjednoczona Prawica ma teraz 7 przedstawicieli, straciła zatem większość. Do Koalicji Obywatelskiej należy 10 radnych, do Białej Samorządowej 3. I wobec wystąpienia z ZP, 3 osoby pozostają niezrzeszone.