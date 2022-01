Biała Podlaska: Lotnicy mają pomysł na nazwę ronda

Chodzi o rondo na skrzyżowaniu ulic Janowskiej i al. Jana Pawła II. – W 2023 roku przypadnie setna rocznica utworzenia Podlaskiej Wytwórni Samolotów – mówi Mirosław Joński, prezes bialskiego oddziału SSLW. – To wyjątkowa okazja do upamiętnienia jej dokonań, także dla przyszłych pokoleń – tłumaczy były pilot.

Wytwórnia produkowała 35 różnych modeli samolotów. W sumie wzbiło się stąd w powietrze 1400 egzemplarzy. A w okresie swojej największej świetności pracowało tu 700 osób. Poza tym, fabryka wypuszczała też własne konstrukcje oznaczane jako PWS. W 1929 roku w biurze konstrukcyjnym stanął tunel aerodynamiczny, wówczas pierwszy taki w Polsce. Niestety, wybuch wojny i okres okupacji położył kres działalności wytwórni.

Byli bialscy lotnicy rozpoczęli już przygotowania do obchodów 100. rocznicy powstania PSW. – Chcemy by były to godne uroczystości. Stąd też propozycja takiej nazwy ronda – zaznacza Joński. Z apelem poparcia tego pomysłu lotnicy wystąpili do radnych i prezydenta miasta. – Od ponad 10 lat słyszymy od mieszkańców, że bardzo żałują utraty lotniczego charakteru Białej Podlaskiej. Niech nazwa ronda w centrum miasta przypomina tę chlubną historię – podkreślają autorzy.

Już wiadomo, że samorząd ten popiera pomysł. – Prezydent Michał Litwiniuk przygotował projekt uchwały w sprawie nadania rondu imienia Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Zostanie on przedłożony radzie na najbliższej sesji – zapowiada Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik magistratu.

W ubiegłym roku, z inicjatywy bialskiego oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, w mieście powstała Sala Tradycji Lotniczych Południowego Podlasia. Był to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Pomysł zgłosił były lotnik, radny Franciszek Ostrowski. Na miejscu udało się zgromadzić wiele eksponatów. To na przykład puchary, dokumenty, mundury, ale również przyrządy lotnicze. Jest też fotel katapultowy czy wskaźniki na których pracował nawigator oraz pulpit sterowania terenem lotniska

Do 2000 roku na terenie lotniska działał 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy, jednostka wojskowa Sił Powietrznych RP. W końcowym stadium funkcjonowania jednostka szkoliła pilotów śmigłowców. Wcześniej szkolono tu także na Iskrach. W sumie wyszkolono tu 1200 pilotów samolotów odrzutowych. Obecnie, na terenie dawnego lotniska stacjonuje wojsko, a teren należy do Ministerstwa Obrony Narodowej.