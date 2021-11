Biała Podlaska: Mieszkania dla "rodzin o średnich dochodach". Urzędnicy czekają na ankiety

Wstępna lokalizacja już jest – to ulica Langiewicza na osiedlu Sielczyk. – Zamierzamy utworzyć wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, której zadaniem będzie budowa mieszkań o umiarkowanych czynszach na wynajem bądź z opcją dojścia do własności – zaznacza Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik magistratu.

Kto będzie mógł z tego skorzystać? Jak podają urzędnicy, to mieszkania skierowane do rodzin o średnich dochodach, które nie mogą ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej. – Przewidywany czynsz szacowany jest na poziomie ok.13 zł. za mkw. powierzchni. Plus jeszcze koszty wywozu odpadów oraz mediów – tłumaczy rzeczniczka. Lokatorzy będą mogli ubiegać się o dodatek mieszkaniowy albo skorzystać z dopłat z programu „Mieszkanie na Start”.

Ale najpierw urzędnicy chcą, aby chętni mieszkańcy wypełnili ankiety. – Pozwoli to określić skalę zainteresowania ofertą. Odpowiedzi z ankiety będą przydatne przy opracowaniu projektu budowlanego, pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań – zauważają urzędnicy.

Ankiety należy przekazać do 19 listopada do Urzędu Miasta lub e-mailiowo na adres: agnieszka.dzwonnik@bialapodlaska.pl. Druki do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej magistratu. – Nabór zainteresowanych odbywać się będzie w odrębnym postepowaniu – zaznacza Gabriela Kuc-Stefaniuk.

Już wcześniej zainteresowanie taką formą budownictwa mieszkaniowego wyraził Międzyrzec Podlaski. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe są jednym z elementów Polskiego Ładu. Niektóre samorządy w Polsce już zadeklarowały przystąpienie do programu, przyjmując stosowane uchwały. Założenia są takie, że lokatorzy takie mieszkania najpierw będą wynajmować, a w ramach naliczanego czynszu stopniowo je spłacać. Nabycie mieszkania ma być możliwe po 15 latach.

Przypomnijmy, że Biała Podlaska jako pierwsze miasto w Polsce przystąpiła do rządowego programu Mieszkań Plus, a trzy bloki ze 186 mieszkaniami powstały tutaj w maju 2018 roku.