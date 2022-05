Biała Podlaska: Nowe boisko dla młodych piłkarzy. Łatwiej też z parkowaniem

O tej inwestycji mówiło się w mieście już od 2019 roku. – Parking jest nieodzowny, zwłaszcza dla mieszkańców ulicy Zdanowskiego i wszystkich, który tam przyjeżdżają. Tam prawie codziennie jest armagedon – alarmował wówczas radny Henryk Grodecki (Zjednoczona Prawica). Wynika to z tego, że rodzice dowożą swoje dzieci na treningi do TOP 54.

Przypomnijmy, że w międzyczasie, w styczniu tego roku doszło do połączenia klubów MKS Podlasie z Akademię Piłkarską TOP-54.

– Do użytku oddaliśmy oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 40 na 40 metrów oraz parking na ponad 40 miejsc – mówi prezydent Michał Litwiniuk (PO). To obiekty przy ulicy Zdanowskiego. Z boiska korzystają najmłodsi piłkarze. – Docelowo boisko będzie powiększone do pełnych wymiarów 50 na 70 metrów, ale najpierw w tym roku musimy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego – zaznacza prezydent.

W pobliżu powstanie też stanica kajakowa, bo niedaleko przepływa rzeka Krzna. Ten etap planowany jest do realizacji w przyszłym roku. – Obiekt będzie też służył jako zaplecze dla klubu – przyznaje Litwiniuk. Z kolei z boiska mogą korzystać również mieszkańcy okolicznych blokowisk.

Poza tym, zniknie też problem z parkowaniem, bo przybyło tu ponad 40 miejsc. – Wiemy, że wcześniej rodzice, którzy przyjeżdżali tutaj po swoje dzieci mogli stanowić utrudnienie dla mieszkańców bloków przy ulicy Sidorskiej. Ale teraz mamy więcej miejsc parkingowych i problemu z ruchem już nie powinno być – uważa Tomasz Buraczewski, prezes MKS Podlasie.

Obecnie trenuje tu 450 zawodników. – Liczymy, że wraz z rozwojem infrastruktury, zainteresowanie będzie jeszcze większe – przyznaje Buraczewski.

Inwestycję za 1,2 mln zł zrealizowała warszawska firma Eversport. Miasto pokryło to z własnych środków.