Biała Podlaska: Prezydent powołał dyrektora Bialskiego Centrum Kultury

Zbigniew Kapela pokieruje Bialskim Centrum Kultury przez kolejne cztery lata. Konkursu nie było, jest za to zarządzenie prezydenta o powołaniu go na to stanowisko.

Zbigniew Kapela (fot. BCK)