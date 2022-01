Biała Podlaska: Rządowa dotacja przepadła, ale bezpieczne przejścia powstaną

W październiku samorząd chwalił się 167 tys. zł dotacji z rządowego programu. Pieniądze miały być przeznaczone na przebudowę przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Parkową i z ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Ale teraz widzę, że to zadanie wykonujemy ze środków własnych. Co się stało z kwotą dofinansowania? – dopytywał zdziwiony na ostatniej sesji Dariusz Litwiniuk, szef klubu Zjednoczonej Prawicy.

Okazuje się, że pieniądze przepadły, bo nie udało się dotrzymać terminów. Regulamin obligował samorządy, aby podpisały umowy z wykonawcami do 15 grudnia. – Dopiero 28 października pozyskaliśmy informację o dofinansowaniu i nie zdążyliśmy skutecznie wyłonić wykonawcy w przetargu – tłumaczy Maciej Buczyński, zastępca prezydenta. – Nałożyło się kilka czynników, jeden z pracowników był na zwolnieniu. Ale odpowiednie konsekwencje wobec urzędników odpowiedzialnych za to, wyciągnęliśmy – deklaruje Buczyński. Ostatecznie jednak, samorząd chce przebudować przejścia z własnych środków. – W przetargu wpłynęła korzystna oferta – przekonuje zastępca prezydenta.

Dokładnie 21 grudnia miasto podpisało umowę z warszawską firmą Techdrog, która wyceniła przebudowę dwóch przejść na 129 tys. zł, podczas gdy urzędnicy wcześniej szacowali, że inwestycja może pochłonąć 210 tys. zł.

Radni proponowali jednak, by to zadanie odłożyć w czasie. – Może zdejmijmy z inwestycji 100 tys. zł, nie jest to rzecz pierwszej potrzeby. Możemy wystąpić po raz kolejny o środki zewnętrzne – sugerował radny Henryk Grodecki (ZP).

Ale urzędnicy przekonują, że umowa z wykonawcą została już podpisana. Przejścia mają poprawić bezpieczeństwo pieszych m.in. dzięki azylom czy systemowi identyfikacji pieszego. Aktywne lampy ledowe i elementy punktowe zamontowane w jezdni będą ostrzegać kierowcę o zbliżaniu się pieszego do przejścia. Dopuszczalna prędkość przed każdym przejściem zostanie ograniczona do 30 km/h. Dodatkowo, w obrębie skrzyżowania zostanie zaprojektowane specjalne oświetlenie, które poprawi widoczność pieszego. Z kolei wzdłuż al. Jana Pawła II wydzielone zostaną pasy lewoskrętu. Firma z Warszawy ma na to 8 miesięcy.