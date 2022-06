Biała Podlaska: Zasady budżetu obywatelskiego się zmienią

W ubiegłym roku mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty do 11 czerwca. We wrześniu ogłoszono wyniki. W szóstej edycji zwyciężyło 5 projektów, w tym 4 zgłoszone przez miejskich radnych. Najwięcej – ponad 2600 głosów – zdobył pomysł budowy parku linowego wraz z trampolinami przy ulicy Kąpielowej autorstwa radnych Marka Dzyra (Zjednoczona Prawica) oraz Marcina Izdebskiego (Koalicja Obywatelska).

Tegoroczna edycja na pewno będzie miała inny harmonogram. Bo do tej pory naboru projektów nie ogłoszono. Poza tym, na środowej sesji radni mają zająć się zmianami w regulaminie budżetu obywatelskiego. Prezydent proponuje, by pulę do podziału zwiększyć z 2 mln 6 tys. zł do 2 mln 40 tys. zł. Obok kategorii projektów „małych” (od 20 tys. zł do 200 tys. zł) i „dużych” (od 500 tys. zł do 1 mln zł) pojawić się też ma trzecia kategoria projektów „średnich” (od 200 tys. zł do 500 tys. zł).

„Corocznie do realizacji wybiera się jeden projekt duży oraz jeden projekt średni, za pozostałą kwotę realizuje się projekty małe” –czytamy w regulaminie. Zmienić ma się też wymagana liczba podpisów pod projektem – z 40 do 20.

– Jeżeli rada miasta podejmie uchwałę, to wejdzie ona w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i dopiero w tym momencie możliwe będzie podanie szczegółowego harmonogramu budżetu obywatelskiego – mówi Magdalena Mikołajczak, kierownik referatu wspierania przedsiębiorczości w Ratuszu. – Przewidujemy, że nabór wniosków będzie przeprowadzony w drugiej połowie lipca – zapowiada.

W ubiegłorocznej edycji mieszkańcy oddali ponad 8 tys. głosów, w tym ponad 7 tys. drogą internetową.