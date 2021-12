Bug spętany kolczastym drutem. To śmiertelna pułapka dla zwierząt

Namówiła kilkuletnią kuzynkę, by tłukła kotem o podłogę

Prace społeczne i kilka tysięcy złotych nawiązki. To kara dla 22-latki skazanej za znęcanie się nad kotem. Kobieta namówiła swoją kilkuletnią siostrzenicę do dręczenia zwierzęcia, a sama nagrywała to telefonem. Film opublikowała w sieci.