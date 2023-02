Lubelskie. Wschodnia obwodnica Białej Podlaskiej. Miasto uzgadnia z MON szczegóły

Ministerstwu zależy na drodze ze względu na jednostkę wojskową, która w 2020 roku powstała na terenie dawnego lotniska.

– Obwodnica będzie ważnym połączeniem dla wojska, dlatego MON będzie partycypowało w kosztach – potwierdza wydział prasowy resortu.

Gdy w grudniu, radni dopytywali urzędników o szczegóły, prawie niczego się nie dowiedzieli. – Prowadzimy obecnie rozmowy w tej sprawie z ministerstwem, ale mają one charakter niejawny. Gdy umowa zostanie zawarta, wówczas taki tytuł wprowadzimy do budżetu. Teraz jesteśmy zobowiązani do poufności – zastrzegał wówczas prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Po poprwace zgłoszonej przez przewodniczącego rady, Bogusława Broniewicza (Biała Samorządowa) taki tytuł inwestycyjny wprowadzono do budżetu z zabezpieczeniem 100 tys. zł na zainicjowanie prac. Jak na razie, wiadomo, że pod uwagę brany jest przebieg obwodnicy aleją Solidarności wraz z wiaduktem dającym możliwość skomunikowania jednostki w kierunku północnym.

Resort podaje już źródło finansowania. – Środki zostaną zapewnione w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wspólnie z Urzędem Miasta Biała Podlaska ministerstwo podjęło prace nad ustaleniem zakresu rzeczowego planowanej inwestycji– słyszymy w wydziale prasowym. – Docelowo to umowa Ministerstwa Infrastruktury z zarządcą drogi, czyli miastem umożliwi realizację prac projektowych oraz robót budowlanych. Wielkość dofinansowania inwestycji z RFRD jest ściśle powiązana z zakresem rzeczowym inwestycji– tłumaczy nam przedstawiciel MON.

Przypomnijmy, że w bialskim garnizonie będzie służyć ponad 2,5 tys. żołnierzy. Ale ciężkie wojskowe sprzęty już jeżdżą ulicami miasta m.in. ulicą Łomaską, która bezpośrednio prowadzi do jednostki. Nie jest ona jednak przystosowana do takich obciążeń.