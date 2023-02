Mówiła, że jest własną siostrą. Była łudząco podobna

U okulisty obędzie się bez dantejskich scen. Szpital wojskowy w Lublinie dostał sprzęt od WHO

Sprzęt okulistyczny o wartości ok. 700 tys. zł trafił do szpitala wojskowego w Lublinie. To efekt współpracy Urzędu Miasta ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).