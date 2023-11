Nowa ulica połączy dwa duże osiedla. Wiemy, kiedy będzie gotowa

To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w mieście, zwłaszcza przez mieszkańców pobliskich bloków. To osiedle stale się rozwija, nie tylko za sprawą deweloperów. Powstało tu przedszkole, kaplica i wiele punktów usługowych.

– Zgodnie z umową, droga ma być gotowa 15 grudnia tego roku– informuje Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. Armii Krajowej połączy dwa duże osiedla w Białej Podlaskiej: domków jednorodzinnych przy ulicy Francuskiej oraz budynków wielorodzinnych przy ulicy Podmiejskiej. Arteria będzie dwupasmówką, z chodnikami, ścieżką rowerową oraz z oświetleniem.

Kilka miesięcy temu budowa utknęła w miejscu, bo przeprojektowania wymagało rondo na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego. – Chodziło o to, by dostosować wloty z tej ulicy do ronda. A jednocześnie uniknąć konieczności przebudowy tego skrzyżowania – tłumaczył nam wówczas Paweł Kołodziejski, kierownik wydziału dróg w ratuszu. Dodatkowo, projektanci zmienili parametry ronda z dwupasowego na turbinowe. Zwiększyła się też jego średnica.

To wszystko ma ułatwić płynność przejazdu dla kierowców i poprawić przepustowość ronda. Ale ratusz musiał do tego dołożyć 1,2 mln zł. Ponad 12 mln zł na to zadanie miasto pozyskało już wcześniej z rządowych dotacji.