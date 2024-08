Odwołany przez ministra dyrektor ma być "zasłużonym" dla miasta

Taką propozycją będą zajmować się miejscy radni na sesji 30 sierpnia. Robak w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia im. F. Chopina pracuje od 1986 roku, a od 1997 roku kierował placówką. Ale w marcu ze stanowiska jeszcze przed zakończeniem kadencji odwołał go ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

- Podstawą odwołania były wnioski z kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru nad szkołami artystycznymi przez Centrum Edukacji Artystycznej- tłumaczyła nam wówczas Agnieszka Wolak, szefowa centrum informacyjnego resortu kultury. Do końca sierpnia szkołą zarządza Piotr Kalisz, jeden z nauczycieli. Docelowo, resort ma ogłosić konkurs.

„Pan Waldemar Robak to człowiek oddany szkole, nieustannie pracujący nad podnoszeniem jakości jej funkcjonowania. Dzięki jego staraniom w Białej Podlaskiej powstała Szkoła Muzyczna II stopnia. Po kilku latach wytężonych starań w 2007 roku Minister Kultury i Sztuki wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej, którego dyrektorem został pan Waldemar Robak (…). Jest on pomysłodawcą i realizatorem Podlaskiego Festiwalu Instrumentów Dętych, który organizuje z powodzeniem od 1997 roku oraz cyklu koncertów pod nazwą „Muzyka u Radziwiłłów” - czytamy w uzasadnieniu przyznania tytułu "Zasłużonego dla miasta”.

W ocenie wnioskodawców, były dyrektor przyczynił się do „umuzykalniania mieszkańców”. „Prywatnie interesuje się jazdą konną, historią kawalerii II Rzeczypospolitej oraz literaturą. Jest osobą niezwykle wrażliwą, empatyczną, wyrozumiałą, potrafiącą do każdego ucznia i sprawy podejść indywidualnie i z należytą uwagą. Stworzył znakomitą szkołę muzyczną, która wyróżnia się na mapie Polski, a jej uczniowie zajmują czołowe lokaty w organizowanych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i przeglądach” – brzmi uzasadnienie.

Obecnie, Waldemar Robak uczy w bialskiej szkole gry na instrumentach. Pracują tu również jego żona i syn.

W ubiegłym roku, decyzją radnych tytuł „zasłużonego dla miasta” przyznano aż 7 osobom: Annie Bodasińskiej, Krzysztofowi Piechowi, Andrzejowi Czapskiemu, Edwardowi Tymoszukowi, Januszowi Danilukowi, Tadeuszowi Mikinnikowi i Andrzejowi Iwanickiemu.

– Za chwilę zabraknie nam miejsca na ścianie urzędu. W tym roku już 7 takich tytułów przyznaliśmy. Może warto wrócić do zwyczaju, aby uhonorować w ten sposób 1 lub 2 osoby co roku. Tak, by ten tytuł coś znaczył na przyszłość– sugerował w listopadzie Mariusz Michalczuk, wówczas radny Koalicji Obywatelskiej, dziś w klubie prezydenta.

Regulamin przyznawania tytułu określa uchwała z 2005 roku. Póki co, nowych zasad nie wdrożono.