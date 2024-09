Oni wskażą drogi do remontu. Powstał 13-osobowy zespół

To właściwie kontynuacja, bo pierwsze takie gremium powołano już w ubiegłej kadencji. Teraz zadaniem 13-osobowej grupy jest przygotowanie planu na lata 2024-2029. Powstać mają dwie kategorie dróg: podstawowa i uzupełniająca. „Inwestycje wskazane w PBD uszeregowane będą według stopnia ważności ze wskazanym szacunkowym kosztem realizacji. W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych powstanie lista rezerwowa inwestycji” -czytamy w zarządzeniu prezydenta Michała Litwiniuka. Poza tym, „członkowie zespołu wykonują powierzone im czynności w sposób bezstronny, rzetelny i obiektywny, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz swoją wiedzą i doświadczeniem”.

Pula środków potrzebna do realizacji zadań drogowych ma być określona w trakcie prac zespołu, ale na ten moment wiadomo jedynie, że na drogi osiedlowe urzędnicy chcą przeznaczyć co najmniej 3 mln zł rocznie.

Zatwierdzenie takie planu będzie podstawą do wprowadzenia inwestycji do przyszłorocznego budżetu miasta.

13-osobowym zespołem kieruje prezydent Michał Litwiniuk (PO). Zasiadają w nim również: zastępca prezydenta Justyna Gorczyca, skarbnik Marta Mirończuk, naczelnik gabinetu prezydenta Wojciech Sosnowski, naczelnik wydziału dróg Renata Tychmanowicz, kierownik referatu budowy dróg Paweł Kołodziejski, kierownik referatu utrzymania dróg Iwona Hryciuk, urzędniczka Zuzanna Pawluczuk, a także radni: Robert Woźniak, Krystyna Beń, Dariusz Litwiniuk, Igor Dzikiewicz, Beata Wawryniuk.

Obecnie w budowie jest ok. 4 kilometrów dróg. Ta największa inwestycja to most na Krznie z trasami dojazdowymi. Ale trwa też przebudowa ulicy Sidorskiej, Kościuszki, Średnie oraz Krzywej.