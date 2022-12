Powstanie nowa parafia w Białej Podlaskiej. A zamiast parku będą bloki

Komu wolno promować się na szkolnym płocie? Ten baner rządzącym się nie spodoba

To działa jak w starym przysłowiu, co wolno wojewodzie, to nie tobie… – mówi Rafał Maksymowicz, działacz Polski 2050. Chodzi o zgodę na powieszenie na ogrodzeniach kilku szkół banerów podobnych do tych, jakie zawiesił tam wiceminister finansów Artur Soboń.