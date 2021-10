Pożar lasu, wspólna akcja strażaków i leśników. Spokojnie, to tylko ćwiczenia [zdjęcia]

Współpracowały ze sobą Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej wraz z Nadleśnictwem Międzyrzec. Jak informują strażacy, głównym celem tych prób było "sprawdzenie praktycznych możliwości dostarczania wody na duże odległości przy wykorzystaniu systemu mieszanego w postaci dowożenia oraz budowy układów wężowo-pompowych.". Testowano również, jak współdziałają ze sobą zastępy OSP, PSP i Służb Leśnych.

W ćwiczeniach uczestniczyło w sumie 26 zastępów straży pożarnej: 4 jednostki ratowniczo-gaśnicze, 1 jednostka z komendy miejskiej oraz 21 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Jakie warianty przećwiczono (za strazbiala.pl)?:

Wariant 1 (działania interwencyjne)

W godzinach porannych nieznana osoba, prawdopodobnie poruszająca się z miejscowości Utrówka do miejscowości Żerocin, pozostawiła niedopałek papierosa w lesie. Doszło do zapalenia ściółki. Pożar został zauważony przez mieszkańców miejscowości Utrówka o godz. 09:00. W chwili zgłoszenia pożar obejmował już swoim zasięgiem powierzchnię około 10 arów. Cel do realizacji stanowiło natarcie frontalne na czoło pożaru lasu tj. jednoczesne napełnienie 5 zbiorników wodą z określonej odległości.

Cel do realizacji: Utrzymać natarcie frontalne przy użyciu 4 prądownic z wydajnością około 1200 l/min.

Wariant 2 (działania taktyczne)

Pożar całkowity drzewostanu. Działania interwencyjne z wariantu 1 nie przyniosły założonego efektu. Pożar się rozprzestrzenił na cały oddział nr 173.

Cel do realizacji: zbudowanie systemu mieszanego w postaci dwóch odcinków bojowych.

OB I – Dowożenie wody czerpanej ze studni przeciwpożarowej Nadleśnictwa przy użyciu ciężkich samochodów pożarniczych.

OB II – Budowa magistrali wężowej długości 1200 m przy użyciu węży W 75 o wydajności wodnej co najmniej 1000 l/min i zapewnieniu ciągłości podawania środka gaśniczego.

Koordynacja całych działań była prowadzona z samochodu dowodzenia i łączności (SDŁ Komp), którego możliwości techniczno-użytkowe znacznie uprościły proces kierowania na poziomie taktycznym.

Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy na terenie powiatu bialskiego podczas ćwiczeń, celem utworzenia pasów zaporowych, została przećwiczona metoda tzw. „ŻÓŁWIA” (podawanie wody pod różnym kątem przy użyciu działek wodno-pianowych podczas jazdy samochodów pożarniczych).