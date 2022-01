Biała Podlaska. Problem z parkowaniem na osiedlu Młodych

W 2019 roku miasto zmieniło organizację ruchu w tym miejscu i ulice Wyszyńskiego oraz Piaskowa stały się drogami z pierwszeństwem przejazdu.

– Przez długi czas ulica Piaskowa była podporządkowana i z uwagi na mniejsze natężenie ruchu parkowanie tu samochodów było możliwe – przypominają mieszkańcy osiedla Młodych, którzy skierowali petycję w tej sprawie do urzędników z ponad 160 podpisami.

Później pojawiały się znaki z zakazem postoju. – Zmiana organizacji ruchu na pewno była konieczna i potrzebna – przyznają autorzy.

Jednocześnie, zauważają jednak, że mieszkańców pozbawiono możliwości parkowania. Dlatego proponują inne rozwiązanie. – Rozsądne byłoby wybudowanie zatoki parkingowej równolegle do osi jezdni, tak by nie kolidowało to z istniejącym chodnikiem – wskazują. Zdaniem autorów petycji to rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo.

Póki co, urzędnicy potwierdzają tylko wpłynięcie petycji. – Zgodnie z procedurą to autorzy otrzymają jako pierwsi odpowiedź na petycję. Termin jej udzielenia jeszcze nie minął – odpowiada krótko Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w bialskim magistracie.