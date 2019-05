Student z Białej Podlaskiej wyjedzie na stypendium do Kanady

Cezary Kirczuk jest studentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Studiuje dwa kierunki: inżynierię ciepła oraz metalurgię. Oprócz tego, prowadzi własne badania naukowe, jeździ na konferencje, a także wygrywa konkursy naukowe. I to właśnie dzięki temu otrzymał stypendium naukowe, bo został laureatem międzynarodowego konkursu organizowanego przez kanadyjską uczelnię.

– Sam proces rekrutacji nie należał do prostych. Musiałem przygotować swoje obszerne CV w języku angielskim, napisać list motywacyjny, a także opisać badania jakimi chciałbym się zająć w przypadku wygranej – dodaje student, który spędzi 16 tygodni na York University w Toronto.

Cezary Kirczuk jako jedyny z Polski wygrał to stypendium.

– Podczas pobytu będę robił badania naukowe „Mechanical and structural properties of boiler grade steel.” 40 godzin tygodniowo będę musiał poświęcić na to, aby pod koniec sierpnia przedstawić swoje wyniki pracy na międzynarodowej konferencji w Toronto – opowiada laureat. Badania będą poświęcone właściwościom kotłów stalowych.

To dla niego duże wyróżnienie. – Ponadto to okazja do nawiązania dalszej współpracy i promocji naszego miasta Biała Podlaska. Oczywiście towarzyszy mi strach, ponieważ jestem w tym programie jedyną osobą z Polski, a ponadto to duże zderzenie się z językiem angielskim, z którym na co dzień, aż tyle nie mam do czynienia – przyznaje stypendysta.

Pomimo tego że Kirczuk studiuje w Krakowie, mieszkańcy Białej Podlaskiej dobrze go znają, bo dał się poznać jako wolontariusz, a także prowadzący i organizator wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. kilku edycji programu „Dance with Me – zatańcz ze mną” czy „Photo Race – fotograficzny wyścig”, a także koncertu „Metamorfoza idealna”.