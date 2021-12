W Białej Podlaskiej będą rozdawać karmniki dla ptaków

Do rozdania będzie 50 karmników. Trafią do osób, które w sobotę przyjdą do sklepu Art. Styl przy ulicy Janowskiej 3 (w godzinach 9.30-14.30). – Przy okazji, opowiemy ciekawe historie o ptakach. Przede wszystkim, zapraszamy wszystkich fanów i sympatyków skrzydlatych przyjaciół, zarówno tych starszych jak i młodszych – zachęca stowarzyszenie.

Ale wciąż powraca pytanie, czy w ogóle należy dokarmiać w ten sposób ptaki. – Odkąd pozbawiliśmy je naturalnej przestrzeni i siedlisk, które zaspokajały ich wszystkie potrzeby życiowe, jesteśmy im to winni. Poza tym, ptaki łagodzą obyczaje. Obserwowanie ich i kontakt z nimi koi nerwy, poprawia nastrój i odporność, uczy kreatywności i empatii – przekonuje Marek Forsztek z Białej Samorządowej. – Karmnik za oknem jest lepszy od komputera i telewizora – dodaje.

Stowarzyszenie rozda karmniki w ramach swojej akcji „Zasługujemy na piękne miasto". Wcześniej, Biała Samorządowa sadziła m.in. krokusy w przestrzeni miejskiej.