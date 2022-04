Biała Podlaska. Ważna droga powinna być wyremontowana w całości? "Myślenie życzeniowe"

W lutym rozpoczęła się przebudowa tej ulicy na odcinku od granicy miasta do alei Solidarności. Było to możliwe dzięki blisko 3 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. A całość pochłonie 5,1 mln zł. Samorząd ma jednak ambitne plany remontu całej ulicy.

Póki co, kolejnym etapem ma być odcinek od skrzyżowania z al. Jana Pawła, gdzie powstanie rondo, do ulicy Kąpielowej. Urzędnicy złożyli wniosek o dofinansowanie tego w formule „projektuj i wybuduj” w ramach programu Polski Ład. Ten etap wstępnie oszacowany jest na 7,9 mln zł z czego 2,9 mln zł to pieniądze samorządu. Ale przewodniczący rady proponował, by rozszerzyć to zadanie przebudowy Sidorskiej do ulicy Włoskiej. A kwotę pokryć z planowanego już wcześniej kredytu.

– O potrzebie szybszego remontu tej ulicy mówię już od dawna. Stan tej ulicy jest wyrzutem samorządu, nie tylko naszej kadencji – uważa Bogusław Broniewicz. – Miałem nadzieję, że w latach 2018-2023 ulica będzie wyremontowana w całości i stanie się wizytówką miasta, ale wszystko wskazuje, że tak nie będzie – prognozuje przewodniczący.

Do rozszerzenia prac na Sidorskiej sceptycznie podchodzą władze miasta. – Możemy mieć problem ze skonsumowaniem dodatkowej kwoty. Najpierw należałoby zaktualizować dokumentację techniczną. Jeśli życzymy sobie, by w pełni zmodernizować ulicę, to musimy to robić z pełną odpowiedzialnością, a nie prezentować myślenie życzeniowe. Doświadczenie pokazuje, że pewne procedury trwają, jak choćby wybór projektanta. Rynek jest taki, że nie rozstrzygamy postępowań w czasie, bo brakuje ofert – zaznacza Maciej Buczyński, zastępca prezydenta.

Z kolei, naczelnik wydziału dróg, Renata Tychmanowicz zwraca jeszcze uwagę na jeden aspekt. – W tym roku musimy jeszcze od ulicy Włoskiej dokonać podziału i wykupu gruntów, a to długa procedura. Nie mamy wątpliwości, że ta ulica wymaga przebudowy, ale nie jesteśmy w stanie tego w tym roku przeprowadzić w tak dużym zakresie – przyznaje urzędniczka.

Ostatecznie jednak, radni zdecydowali się przeznaczyć nie kilka milionów na budowę dodatkowego odcinka, ale 300 tys. zł na opracowanie projektowe odcinka od ulicy Kąpielowej do Włoskiej. Poza tym, przewodniczący rady zawnioskował również o przygotowanie takiej dokumentacji dla ulicy Korczaka.

Wprowadzonych zmian, zwłaszcza w inwestycjach jest więcej. Miasto chce kontynuować prace rewitalizacyjne w parku Radziwiłłowskim. Tym razem modernizacji doczeka się m.in. budynek Galerii Podlaskiej. Kolejny etap urzędnicy wyceniają na 12 mln zł, z czego w tym roku samorząd planuje wydać 1 mln zł. Radni zgodzili się też zwiększyć pulę środków na budowę boisk przy szkole specjalnej czy IV liceum ogólnokształcącym. Dojdzie również do nowych zakupów, m.in. urządzenia do regulacji studzienek (za 120 tys. zł) oraz parownicy (za 40 tys. zł) do czyszczenia chodników. A wydatki na budowę dróg osiedlowych zwiększono z 2 mln zł do 5,6 mln zł.

Nowym zadaniem inwestycyjnym jest także rozbudowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Cmentarnej (61 tys. zł). Alejki maja być z kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. Aby przeciwdziałać alkoholizmowi, w centrum miasta ma się pojawić więcej kamer monitoringu miejskiego i latarni. Gdzie zostaną zainstalowane? „W strategicznych punktach miasta o zwiększonym nasileniu przebywania osób nietrzeźwych” – czytamy w uzasadnieniu. 130 tys. zł trafi na projekt budynku mieszkalnego przy ulicy Łomaskiej. Inwestorem będzie miejska spółka ZGL, która będzie się starać o dofinansowanie z BGK w wysokości 80 proc.

W sumie, podczas poniedziałkowej sesji do tegorocznego budżetu oraz do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono ponad 36 mln zł. Środki pochodzą z uzyskania w 2021 roku wyższych dochodów niż planował samorząd, z oszczędności w wydatkowaniu oraz z niewykonania w pełnym zakresie kilku przedsięwzięć. W zakresie inwestycji dokonano 37 zmian. W sumie pojawiło się 11 nowych zadań. 14 pozycji to zwiększenie puli środków w inwestycjach już realizowanych, a 12 dotyczy przeniesienia niewykonań z ubiegłego roku.