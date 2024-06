Wielki market przy obwodnicy miasta. Nie tylko dla budowlanki

Market powstał na działce przy ulicy Celników Polskich, tuż przy drodze krajowej numer 2. Ma ponad 6600 mkw. powierzchni. W środku 30 tysięcy różnych produktów do budowy lub remontu, ale też wyposażenie domu i ogrody.

- Zewnętrzna strefa ogrodowa, tzw. pergola o wielkości 1700 mkw. oferuje bogatą ofertę roślin, artykułów sezonowych i ogrodzeń- mówi Urszula Markowska z obsługi medialnej firmy.

Pracę znalazło tu 90 osób. To m.in. doradcy, którzy pomagają przy projektowaniu wnętrz. - Klienci mogą opracować gotowy do realizacji projekt swojej kuchni, łazienki czy garderoby, wdrażając wiele funkcjonalnych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb– podkreśla Adrian Kłos, dyrektor bialskiego sklepu.

W Castoramie można też wypożyczyć sprzęt remontowy i ogrodniczy bez ponoszenia kosztów jego serwisowania. Na miejscu są kasy samoobsługowe oraz fakturomaty.

Jeszcze do końca dnia (24 czerwca) za każde wydane 500 zł, klienci otrzymają kupon o wartości 100 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach.

Sklep jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 22.00, w soboty w godz. 7.00-20.00 oraz niedziele handlowe w godz. 9.00 – 19.00.