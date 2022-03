Współczesny Romeo pędził do swej Julii. Ich miłość napotkała jednak twardą przeszkodę

Historia ta, nosząca niezaprzeczalne ślady romansu i nieco obłąkanego rycerstwa, miała swój początek w gm. Rokitno. To właśnie tam, w minioną niedzielę, nasz główny bohater wpadł na pomysł niezbyt rozsądny. Popędzany sprawą niecierpiącą zwłoki - bo jak inaczej nazwać chęć pogodzenia się ze swoją dziewczyną - "pożyczył" samochód od jednego z mieszkańców gminy. Odjechał z podwórka fordem.

22-letni młodzian szczęścia miał co nie miara, bo auto nie dość, że zamknięte nie było, to jeszcze na dodatek kluczyki znajdowały się za osłoną przeciwsłoneczną. Po kilku godzinach jednak wrócił, z miną nietęgą, bo powziętego zadania mu się wykonać nie udało. Jego "rydwan" również w niezbyt dobrym był stanie - wyglądał, jakby zatrzymał się na jakiejś przeszkodzie. Zapytacie, co też spotkało błędnego rycerza?

Policjanci z Janowa Podlaskiego, do sprawy oddelegowani, poczynili pewne faktów ustalenia. 22-latek przyznał, że chciał czym prędzej do swej dziewczyny, do Chełma się udać. Był z nią pokłócony i ta myśl gnębiła go srodze. Nie liczyło się też to, że nie miał prawa jazdy, a samochód wziął bez pytania. To jednak nie wszystko, bo pojazd przecież powrócił uszkodzony. Drzewo. Drzewo stanęło na drodze 22-latka, który nie wprawiony był w kierowaniu zbyt narowistymi "rumakami". Dlatego zamiast do Chełma, skierował się do gm. Rokitno. Pokonany.

Do śmiechu nie jest za to właścicielowi forda. Oszacował wartość samochodu na ok. 5 tys. zł, a straty na ponad 1.6 tys. zł.

Mężczyzna zarzuty za swe czyny już usłyszał i do winy się przyznał. Teraz stanie przed sądem. Będzie odpowiadał w warunkach recydywy, bo w ostatnim czasie odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo. Morał z tej opowiastki jest taki, że przez swoje zaślepienie może go spotkać kara do 8 lat wstrzemięźliwości za kratkami. W przypadku recydywy może ona zostać zwiększona o połowę. 22-latek odpowie również za popełnione wykroczenie.