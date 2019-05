Stowarzyszenie Wspólny Świat spełnia swoje marzenia. Centrum dla osób z autyzmem otwarte

Na ten dzień czekało 230 podopiecznych placówki oraz ich rodzice. Przy ulicy Powstańców w Białej Podlaskiej powstało przedszkole oraz ośrodek terapii i diagnostyki. W sumie to obiekt o powierzchni 2 tys. mkw. Stowarzyszenie od lat borykało się bowiem z problemami lokalowymi. Pomieszczenia przy ulicy Pokoju i Warszawskiej już nie wystarczały.

– To dla nas wyjątkowy dzień, nie tylko sukces w postaci otwarcia pierwszego etapu centrum. To pokazuje, co może się zadziać, jeżeli ktoś bardzo kocha swoje dziecko – przyznaje Anna Chwałek, która 12 lat temu założyła Wspólny Świat, bo u jej syna zdiagnozowano autyzm. – Problem jest naglący, bo statystyki pokazują, że z roku na rok mamy coraz więcej dzieci z zaburzeniami autyzmu. To wymaga rozwiązań systemowych, na poziomie ministerstwa – zaznacza pani prezes. Nie ukrywa że taka pomoc będzie stowarzyszeniu stale potrzebna. – Wybudowanie obiektu to jest ogromny wysiłek, ale taką placówkę trzeba utrzymać i prowadzić. Nie na zasadzie "od projektu do projektu". Będziemy potrzebowali wsparcia ze strony ministerstwa – podkreśla Chwałek.

Kolejna sprawa to, jej zdaniem, potrzeba stworzenia rozwiązań systemowych dotyczących młodzieży i dorosłych z autyzmem, którzy wychodzą z systemu edukacji. – My przygotowujemy się do kolejnego etapu, czyli budowy szkoły przysposabiającej do pracy, środowiskowego domu samopomocy oraz domu pobytu stałego dla dorosłych – zapowiada szefowa stowarzyszenia. – Oszczędności nam się skończyły przy budowie pierwszego etapu, na pewno będziemy potrzebowali wsparcia – dodaje Chwałek. To pierwsze tego typu kompleksowe Centrum w Polsce.

Z budowy nowych obiektów cieszą się rodzice podopiecznych Wspólnego Świata. – Jesteśmy bardzo zaangażowani, pomagaliśmy w sprzątaniu, sadziliśmy rośliny przy budynku – przyznaje Marta Korszeń. Jej dwóch synów ma autyzm. Chodzą teraz do szkoły podstawowej przy Wspólnym Świecie. – Jesteśmy szczęśliwi że nasze dzieci będą mogły bezpiecznie uczyć się dalej. Obiekt jest bardzo nowoczesny – zachwala pani Marta. Ostateczna przeprowadzka ma się odbyć do września.

Nowe obiekty oglądał też Krzysztof Michałkiewicz wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. – Grupa osób z autyzmem wpisuje się w te systemowe rozwiązania, które dotyczą innych niepełnosprawnych. Cieszę się, że w Białej Podlaskiej rodzice dzieci z autyzmem wzięli sprawy w swoje ręce – podkreśla Michałkiewicz. – Obecnie w Unii Europejskiej odchodzi się od dużych instytucji służących niepełnosprawnym. Preferowane są domy rodzinne. Chcemy przenieść doświadczenia z Białej Podlaskiej na inne regiony Polski – dodaje wiceminister.

Na budowę kolejnych obiektów stowarzyszenie ma zagwarantowane 1,5 mln euro dofinansowania ze środków transgranicznych. Zbiera jeszcze pieniądze na wkład własny. Z kolei koszt budowy pierwszego obiektu centrum wyniósł 7 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły m.in. z unijnych funduszy, natomiast 3 mln zł to był wkład własny stowarzyszenia .