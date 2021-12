Z samochodu niewiele zostało. Kierująca i pasażer zniknęli

We wtorek nowe przepisy. Przedsiębiorcy będą mogli sprawdzać paszporty covidowe

We wtorek pojawi się nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców - powiedział w poniedziałek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Od 15 grudnia obowiązują zaostrzone limity osób m. in. w restauracjach i hotelach, zmniejszone do 30 proc.