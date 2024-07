Zmiany przy Małpim Gaju. Można nie tylko spokojnie zaparkować

To otwarte w 2020 roku miejsce rekreacji przy ulicy Zamkowej chętnie odwiedzają rodziny z dziećmi. Choćby za sprawą ścieżki edukacyjnej pośród drzew na wysokości 5 metrów oraz wieży widokowej. Najmłodsi znajdą tu również place zabaw a dorośli ławki do odpoczynku.

Brakowało jednak miejsc postojowych. A użytkownicy zastawiali wjazd do mieszczącej się w pobliżu miejskiej spółki Wod-Kan. W ubiegłym roku miasto ogłosiło przetarg na budowę parkingu i publicznej toalety. Podjęła się tego firma Budotechnika ze Śląska. Za swoje prace zainkasowała blisko pół miliona złotych.

Do dyspozycji mieszkańców jest teraz 17 miejsc postojowych. Z kolei toaleta jest całodobowa i bezpłatna. - W tym celu należy nacisnąć przycisk otwarcia podświetlony w kolorze zielonym i blokada drzwi się zwalnia- tłumaczy Beata Jasińska, prezes Wod-Kanu.

Ale to nie wszystko, bo spółka wodociągowa zamontowała tu również poidełko. Wodę można nalać do butelki lub napić się prosto z kranu. A tablice edukacyjne przypominają o jej walorach. Bialska woda pobierana jest ze studni głębinowych nawet z 480 metrów.

Sięga więc do warstw geologicznych ery mezozoicznej, sprzed ponad 200 mln lat. Posiada składniki mineralne w granicach 530 mg/l, porównywalne do popularnych butelkowanych wód sprzedawanych w sklepach. Mieszkańcom poidełko się podoba i proponują by podobne punkty powstały w innych częściach miasta.