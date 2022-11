Biłgoraj. Kompleks sportowy przy Budowlance z kolejnym dofinansowaniem

Przetarg na "Modernizację i rozbudowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju" został rozstrzygnięty w czerwcu. Wygrała go firma z Dąbrowy Górniczej, a wycenione na ponad 10,8 mln złotych prace ruszyły w sierpniu. Już na starcie powiat miał zapewnione ok. 6,9 mln zł z RFIL, ostatnio okazało się, że otrzyma również 3,5 mln z resortu sportu.

Przy biłgorajskiej Budowlance ma powstać kompleks składający się z boiska piłkarskiego z trawy sztucznej, wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego, 400-metrowej bieżni okólnej i 100-metrowej prostej. Będą również trybuny na ok. 100 miejsc siedzących, zadaszone stanowisko sędziowskie, ławki dla zawodników. W projekcie uwzględniono ponadto skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, siłownię zewnętrzną i boisko do piłki plażowej. Wszystko to powinno być gotowe we wrześniu przyszłego roku. Na nowoczesnym obiekcie będą organizowane zawody, korzystać z niego będą oczywiście uczniowie ZSBiO, , ale ma być on również otwarty dla mieszkańców.

Przypomnijmy, że Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zamierza również rozbudować i zmodernizować krytą pływalnię przy tej samej szkole. Inwestycja, której całkowity koszt jest obecnie szacowany na ok. 50 mln zł ma być realizowana etapami, w ciągu ok. 3 lat, do końca 2025 roku. Przetarg ogłoszono we wrześniu. Jeszcze nie został rozstrzygnięty. W tym przypadku również znaczącą część samorząd pozyskał ze źródeł zewnętrznych. Prawie 16 mln zł na I etap powiat otrzymał z Polskiego Ładu (dołoży do tego ok. 1,7 mln zł z własnych środków), a kolejnych 19 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.