Biłgoraj. Nie poszli w najtańszą opcję. Wiadomo, ile będzie kosztować przebudowa autodromu

Przetarg na wykonanie tej inwestycji był ogłaszany dwukrotnie. Pierwszy unieważniono, bo zgłosiła się tylko jedna firma. Oferowała, że pierwszy etap modernizacji autodromu przeprowadzi za blisko 34 mln zł, podczas gdy zakładany przez biłgorajskie starostwo budżet wynosił nieco ponad 26 mln zł.

Do kolejnego przetargu przystąpiły cztery firmy. Najdroższa oferta z Biłgoraja opiewała na ponad 37,5 mln zł. Najtańsza z Warszawy na zdecydowanie niższą kwotę – niewiele ponad 21 mln zł. Ostatecznie jednak za najkorzystniejszą uznano tę, którą złożyła firma z Mokrego pod Zamościem. Zakład Budowlano-Transportowy Drogmost jest gotów zrealizować zadanie za prawie 31 mln zł, czyli chce o ok. 5 mln więcej, niż zakładano wydać. Dlaczego nie wybrano oferty najtańszej?

– W ramach postępowania przetargowego, ze względu m.in. na radykalnie niską ofertę zwróciliśmy się do tej firmy z Warszawy z kilkoma pytaniami i nie otrzymaliśmy od niej żadnej odpowiedzi w wyznaczonym terminie. To przedsiębiorstwo samo z postępowania się wykluczyło – tłumaczy Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski.

Zapewnia, że samorząd będzie w stanie na zadanie wyłożyć większe pieniądze, niż to wcześniej planowano. Przypomnijmy, że 15 mln zł na modernizację autodromu powiat otrzymał z Polskiego Ładu. Resztę miał zabezpieczyć we własnym budżecie. Ale jest podobno szansa, na wysokie wsparcie zewnętrzne. – Złożyliśmy wniosek o 9,5 mln złotych dotacji z programu inwestycji strategicznych ministerstwa sportu. Z przeprowadzonych rozmów wiem, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość – zdradza Szarlip.

O ile więc pozostali uczestnicy przetargu nie wniosą zastrzeżeń, to wkrótce można spodziewać się podpisania umowy z Drogmostem. Później firma z Mokrego będzie miała dwa lata na realizację inwestycji. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie zadania zapanowano rozbudowę i modernizację istniejącego toru wyścigowego (do szerokości od 8 do 14,5 metra i długości 1,2 km) na potrzeby organizacji zawodów m.in. kartingowych, samochodowych, motocyklowych i doskonalenia technik bezpieczeństwa jazdy. Jego zaplecze ma stanowić nowoczesny budynek wielofunkcyjny oraz trybuny dla 500 widzów. W planach jest też park maszyn z drogami dojazdowymi i zapleczem technicznym oraz strefa serwisowa. Powstać ma także nowy plac egzaminacyjny na potrzeby WORD, parkingi z ładowarkami pojazdów elektrycznych, zaplecze sanitarne i ogrodzenia, wały ziemne redukujące hałas, drogi i chodniki.

Według założeń, inwestycja na ulicy Motorowej w Biłgoraju nie powinna się na pierwszym etapie zakończyć. Jest planowany także drugi, w ramach którego miałby powstać Ośrodek Doskonalenia Technik Jazdy (wraz z budynkiem WORD), z częścią hotelową i SPA. Na ten etap przewidywana jest też m.in. termomodernizacja warsztatów RCEZ, wykonanie drugiej trybuny dla widzów, realizacja toru rallycrossowego oraz zbudowanie płyty poślizgowej.