Dziesiątki kilogramów gnijących wędlin w lesie. Fetor czuć w okolicy, szukają sprawcy

Na zdjęciach wygląda to fatalnie, a na miejscu trudno do tego znaleziska podejść. Szynki, kaszanki, pasztet, pojemniki z galaretą, kiełbasy. Wszystko coraz bardziej się psuje i wydziela paskudną woń.

– Dostaliśmy sygnał od osoby, która spacerowała z psem. To on pierwszy natrafił na wysypisko starych wędlin i wyrobów z mięsa. Ktoś wyrzucił ponad 50 kilogramów żywności na terenie prywatnego lasu przy drodze Biłgoraj-Smólsko. Często monitorujemy ten obszar, pojawiają się tu dzikie wysypiska, bo łatwo podjechać, korzystając z betonowej drogi prowadzącej do piaskowni. Znajdujemy bardzo różne odpady, wyrzuconych wędlin jeszcze nie było. O sprawie powiadomiliśmy policję – mówi przedstawiciel Biłgoraj EKO Challenge.