Lublin. Firma ma zamiar zatrudnić 300 osób. Kogo poszukuje?

Lubelski oddział międzynarodowej firmy działającej w sektorze technologii informatycznych (IT) i obsługującej takie koncerny jak Bayer, BMW, Warner Media, czy Media Saturn powstał w styczniu 2019 roku. O wybraniu tej właśnie lokalizacji zdecydowała duża liczba uniwersytetów, a tym samym dostępność wykwalifikowanej kadry IT i lingwistów ale – jak podkreślali przedstawiciele firmy – także specjalizacja regionu w branży IT oraz dobrze wypracowana sieć kontaktów na linii władze miasta – przedsiębiorstwa – uczelnie wyższe.

W tej chwili lubelski oddział zatrudnia 100 osób pracujących w ośmiu językach wśród których najpopularniejszymi są angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański. W najbliższych miesiącach oddział ma podwoić swoje szeregi.

- To pierwszy krok do realizacji długoterminowego celu jakim jest zatrudnienie u nas ok. 400 osób. Tę liczbę pracowników planujemy zatrudnić w perspektywie dwóch lat – zapowiada Łukasz Gąszczak, Regional Head of Operations, CIS GDC Eastern Europe, w lubelskim oddziale Capgemini Polska.

- Do naszego oddziału poszukujemy zarówno osób początkujących, absolwentów, zainteresowanych wejściem do świata IT jak i zaawansowanych, doświadczonych w obszarach takich jak project management, cyber security czy zarządzanie procesami ITIL. Kluczową cechą łącząca wszystkich kandydatów jest znajomość wybranego języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę.

Gąszczak dodaje, że firma świadczy wielu klientom usługi w systemie 24/7 dlatego pracę znaleźć mogą nawet osoby studiujące dziennie, które są w stanie godzić pracę z zajęciami.

Mimo, że Capgemini Polska od początku pandemii stawia na model hybrydowy lub wręcz na pracę w trybie w pełni zdalnym to z myślą o nowych pracownikach do 2600 mkw. zwiększona ma zostać powierzchnia biurowa. Żeby tak się stało już w połowie grudnia oddział przeniesie się do CZ Office, przy ul Nałęczowskiej 14.