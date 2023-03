Nie tylko warzywa rosną. Ich ceny również. Ile kosztuje zdrowe odżywianie w Polsce?

0 A A

(fot. www.pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne)

Warzywa to podstawa piramidy żywieniowej. Choć o eksperci zachęcają Polaków do urozmaicania swojej diety o te produkty, to ich ceny mogą skutecznie odstraszyć. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano wzrost cen nawet… o ponad 7 zł.

