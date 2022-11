Pracodawcy Ziemi Lubelskiej nagrodzili firmy i przedsiębiorców

Laweta uderzyła z impetem w pieszych. Straszny moment nagrała kamera

Pięć osób trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło w piątek na ulicy Lubelskiej w Puławach. To troje pieszych, w których uderzyła laweta, po tym jak skręcający w lewo kierowca opla nie ustąpił jej pierwszeństwa i doszło do zderzenia.