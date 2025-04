9-latka zadławiła się cukierkiem i zmarła. Jest protokół z kontroli kuratorium

Do tragedii doszło 26 lutego. - 9-letnia uczennica zadławiła się cukierkiem podczas zajęć. Gdy zauważyli to pracownicy szkoły, zaczęli udzielać jej pomocy. Następnie interweniował wezwany zespół ratownictwa medycznego - relacjonowała nadkomisarz Ewa Czyż, rzeczniczka chełmskiej policji. Karetka przewiozła 9-latkę do szpitala, ale niestety pomimo reanimacji, dziewczynka zmarła.

Wszystko rozegrało się na terenie niepublicznej szkoły o charakterze integracyjnym. Kuratorium oświaty przeprowadziło już kontrolę. - Ustalono w szczególności, iż nauczyciele posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowisk w szkole specjalnej oraz dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy- mówi Artur Pawłowski, rzecznik Lubelskiego Kuratorium Oświaty. – Jeśli chodzi o to zdarzenie, to nauczyciele zachowali się prawidłowo i podjęli czynności zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą - podkreśla Pawłowski. Ale inspektorzy stwierdzili też pewne nieprawidłowości. - Wydali dyrektor szkoły 5 zaleceń. Dotyczyły one prawidłowości prowadzenia przez szkołę dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowości przeprowadzenia postepowania powypadkowego. Ponadto zalecono stosowanie się do przepisów prawa w zakresie organizacji roku szkolnego oraz zgłaszania różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży – wymienia rzecznik. Kuratorium przekazało sprawę do wyjaśnienia rzecznikowi dyscyplinarnemu przy wojewodzie lubelskim.

Śledztwo prowadzi też prokuratura. – Toczy się ono w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia przez osoby zobowiązane do pieczy nad nim i nieumyślnego spowodowania śmierci - precyzuje Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Odbyła się już sekcja zwłok dziecka. Nikt nie usłyszał zarzutów.

Dyrektor placówki przekazała nam już wcześniej, że dziewczynka wyjęła cukierek ze swojego plecaka.