Chełm właśnie dostał rekordowe 196 mln zł. Prezydent dziękuje mamie za pomoc

- Do gmin, powiatów i województw z budżetu państwa trafi łącznie blisko 5 mld zł. To pieniądze, które samorządy przeznaczą na rozwój stref przemysłowych. To szczególnie ważne by przyciągnąć nowe inwestycje w regionie, rozwinąć eksport i stworzyć nowe miejsca pracy – informuje Lubelski Urząd Wojewódzki o kolejnym rozdaniu pieniędzy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Rozwój Stref Przemysłowych.

W piątek listę zwycięzców ogłosił premier i zaproszonym do Warszawy samorządowcom wręczał tekturowe czeki.

Te miliardy to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji sięgające aż do 98 proc. ich wartości. Minimalny poziom udziału własnego samorządu wynosi 2 proc. Pieniądze są już zapewnione dla 52 przedsięwzięć. Kwoty są imponujące, bo zdarzają się nawet przekraczające 200 mln zł. Jedna z największych kwot w wykazie umieszczona jest przy nazwie Chełm. To 196 mln zł.

700 mln dla Chełma

- Mamy to! Właśnie otrzymaliśmy blisko 200 milionów złotych na drogi! Nasz wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych został pozytywnie rozpatrzony – poinformował prezydent Chełma Jakub Banaszek.

To polityk związany z PiS, którego matka jest posłem Zjednoczonej Prawicy. Chełm to jedyne miasto prezydenckie w Polsce, gdzie rządzi PiS. To też miasto, które od czasu objęcia władzy przez Banaszka dostaje od państwa gigantyczne pieniądze. Prezydent właśnie podliczył, że rachunek wyniósł już 700 mln zł.

Wróćmy jednak do 196 mln zł. - To najwyższa w historii miasta dotacja. Dostajemy potężny zastrzyk finansowy, szansę na rozwój, którą po prostu musimy wykorzystać! Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę dróg wojewódzkich oraz powiatowych, a także na infrastrukturę techniczną i drogową – dodał Banaszek.

Suchy port z pomocą matki

Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę oraz modernizację infrastruktury „umożliwiającej stworzenie warunków i rozwoju” terminala intermodalnego w Chełmie. To nic innego, jak towarowa baza przeładunkowa, „suchy port” dla ładunków ze wschodu i na wschód.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie przebudowanych ok. 9,3 km dróg wojewódzkich oraz ok. 2,2 km dróg powiatowych oraz infrastruktura techniczna i drogowa tj. kanalizacja deszczowa, wodna i sanitarna – wylicza chełmski magistrat.

Banaszek w internetowym wpisie dodaje:

- Z tego miejsca pragnę podkreślić, że dzisiejszy sukces to efekt długiej i żmudnej pracy. Dziękuję za wsparcie Anna Dąbrowska-Banaszek oraz urzędnikom, za przygotowanie wniosku, a Panu Premierowi Mateusz Morawiecki za pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Wspomniana Anna Dąbrowska-Banaszek to już przywoływana poseł, matka Jakuba Banaszka.

Drugim miastem z dofinansowaniem jest Biała Podlaska. To 97,8 mln zł na projekt „Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20”. Wspomniany port to kolejny przygraniczny terminal przeładunkowy towarów z kierunku wschodniego.