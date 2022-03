Coraz więcej osób przekracza granicę w Lubelskiem. Sprawdź długość kolejek

– Minionej doby na wjazd do Polski odprawiono 52 825 osób. W Hrebennem, Dołhobyczowie i Zosinie odprawy prowadzona są na bieżąco. W Dorohusku czas oczekiwania wynosi godzinę – informuje Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

To właśnie Dorohusk wybrało najwięcej osób opuszczających Ukrainę. Przez tutejsze przejście od godz. 8 rano w środę do godz. 8 rano w czwartek do Polski wjechało 15 221 osób. W Dołhobyczowie granicę przekroczyło 13 983 osób, w Hrebennem – 12 491, a w Zosinie – 11 130.

Od ubiegłego czwartku, kiedy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę z kraju naszych wschodnich sąsiadów do województwa lubelskiego wjechało ponad 286 tys. osób. Dane z ostatniej doby oznaczają wyraźny wzrost w porównaniu do poprzednich dni. Do tej pory największy ruch na lubelskim odcinku granicy zanotowano z niedzieli na poniedziałek, kiedy pogranicznicy z naszego regionu odprawili 46,1 tys. podróżnych.