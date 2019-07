Jarosław Kaczyński na pikniku rodzinnym PiS w Chełmie [zdjęcia]

– Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby z państwem rozmawiać. Dobra zmiana jest warta tego, by ponownie nam zaufać – powiedziała Beata Mazurek.

Cały chełmski amfiteatr oklaskami przyjął przyjazd Jarosława Kaczyńskiego, którego wystąpienie zapowiedział Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

– Będąc u władzy staraliśmy się przez cały czas zabiegać o materialne warunki życia, ale także - co bardzo ważne - o godność Polaków, o to, by żyło się godnie, byśmy się czuli równi, by wszystkie części Polski były równe. By można było kontynuować to, co nazywamy wspólnotą, i można było odbudowywać także to, co jest tak ważne dla tego, by ta polska wspólnota, wspólnota Polaków istniała, tzn. dobre państwo – mówił Kaczyński.

– Chcemy rozmawiać z Polakami zadając im i sobie samym to samo pytanie: jak ten dobry czas przedłużyć, w jaki sposób doprowadzić do tego, by Polska, która prawie już 4 lata temu zmieniła kierunek jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, szła dalej tą drogą. Z dobrą wolą i właśnie bardzo głęboką wolą, bardzo głębokim przekonaniem – mówił w Chełmie Jarosław Kaczyński. – Musimy służyć społeczeństwu, że musimy Polakom pomóc, że musimy to wszystkie niesprawiedliwości, których tyle się w Polsce namnożyło likwidować i będziemy robić to dalej, jeżeli uzyskamy wasze zaufanie i to zaufanie to jest proszę państwa konkret.

Prezes PiS dodawał, ze jego ugrupowanie po niedawnej konwencji programowej w Katowicach chce przedyskutować swoje pomysły z wyborcami. – Chcemy żeby to było naprawdę skonsultowane, żebyśmy mogli wiedzieć, że idziemy w tym kierunku, który jest wskazany przez społeczeństwo – zapewniał Jarosław Kaczyński.