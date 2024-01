Jest praca w Straży Granicznej. Ile etatów do obsadzenia?

Nabór podzielony jest na kilka etapów. Najpierw trzeba złożyć komplet dokumentów. Później jest rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne, testy z wiedzy ogólnej i ze sprawności fizycznej. Do SG mogą wstąpić osoby niekarane, z co najmniej średnim wykształceniem.

Strażnicy graniczni w Lubelskiem pełnić będą służbę na dwóch wymagających odcinkach granicy z Ukrainą i Białorusią.

Dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie, po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619 lub za pomocą elektronicznego modułu, który znajduje się na stronie internetowej NOSG.

W przypadku przyjęcia do służby przygotowawczej w Straży Granicznej funkcjonariusz do 26 roku życia zarobi ok. 3637 zł netto, a po 26 roku życia (z podatkiem dochodowym) – ok. 3487 netto. A po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów końcowych strażnik może zarobić 5074 zł netto.