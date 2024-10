Klamka zapadła- chełmską bazę autobusową zmodernizuje lokalna firma

Za najkorzystniejszą ofertę spośród trzech propozycji uznano tę złożoną przez firmę PERFEKT. To chełmska firma, co oznacza, że do rozwoju transportu miejskiego przyczyni się lokalny przedsiębiorca.

- W sumie chyba dobrze, że chełmska firma wygrała - pisze jeden z mieszkańców.

Firma PERFEKT wyceniła swoje usługi na kwotę ponad 29 mln zł. Przypomnijmy, że pod koniec września samorząd podpisał umowę na dodatkowe środki w wysokości ponad 44 mln zł w ramach unijnego projektu „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”.

Urząd miasta informuje, że „Chełm jest jednym z pięciu miast, którym przyznano wsparcie finansowe w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych”.

Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny za:

, poprzez m.in. budowę budynków oraz infrastruktury niezbędnej do obsługi autobusów wodorowych, budowę pętli autobusowych wraz z budową pomieszczeń socjalnych dla kierowców wyposażonych w sanitariaty ( Ceramiczna, ul. Karłowicza, ul. Zawadówka ),

, w tym m.in.: budowa i przebudowa zatok postojowych, peronów przystankowych, budowa zielonych przystanków, wymiana wiat przystankowych, urządzenie terenów zielonych przy przystankach autobusowych.

rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, którego zadaniem jest m.in. informowanie o rzeczywistym czasie odjazdu autobusów za pomocą tablic przystankowych.

Zajezdnia zostanie dostosowana do obsługi nowoczesnych autobusów wodorowych – miasto zamówiło 26 takich pojazdów, które będą sukcesywnie dostarczane w 2025 roku. Cała przebudowa ma zostać zakończona najpóźniej wiosną 2026 roku.