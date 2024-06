Kolejne firmy oferują zniżki na Kartę Chełmianina

Kartą Chełmianina w mediach społecznościowych zdążył już pochwalić się Jakub Banaszek, prezydent miasta.

Pod postem prezydenta Chełma rozgorzała ostra dyskusja. Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę, że wśród firm oferujących zniżki nadal nie ma stacji paliw oraz „innych spółek miejskich, mogących oferować mieszkańcom tańsze usługi”.

– Partnerów na palcach dwóch ręki można policzyć, a - 5/10% na rzeczy nieprzecenione to żadna okazja – napisał pan Karol.

Na wpis zareagował Rzecznik Praw Mieszkańców Miasta Chełm, który odpowiada w ratuszu za koordynowanie programu Karta Chełmianina.

– Każda ulga, czy zniżka ze strony czy to lokalnych przedsiębiorców, czy spółek jest cenna. To ważne, że firmy działające na rynku chełmskim chcą docenić mieszkańców Chełma i dziękuję im za to – podkreślił.