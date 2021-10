Celnicy z Dorohuska przyjmowali łapówki od przemytników. Niektórzy zarobili ogromne pieniądze

Na ławę oskarżonych Sądu Rejonowego w Chełmie trafiło 42 celników z przejścia granicznego w Dorohusku.

Śledczy ustalili, że korupcyjny proceder kwitł tam od 1997 roku do 2008 roku. W tym czasie kilkudziesięciu celników regularnie brało łapówki od osób przekraczających granicę. Większość z nich przewoziła alkohol i papierosy bez akcyzy. Celnicy przyjmowali łapówki zarówno w złotówkach, jak i w dolarach.

Niektórym udowodniono przyjęcie zaledwie kilkuset złotych. Inni jednak zarobili spore pieniądze. Jak informuje prokuratura, niektórzy celnicy wzięli od przemytników nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów. - Oskarżeni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu - dodają śledczy.

Sąd rozstrzygnął właśnie sprawę byłych już celników. Wszyscy zostali skazani za korupcję. Wymierzono im kary od 10 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności. Wykonanie wyroków zawieszono na okres od 3 do 5 lat. Dodatkowo, oskarżeni dostali zakaz zajmowania stanowisk w służbie celno-skarbowej przez okres od 4 do 6 lat. Kiedy wyrok się uprawomocni, byli celnicy będą również musieli zapłacić grzywny w wysokości do 24,4 tys. zł. Do tego należy dodać przepadek wszystkich pieniędzy z łapówek. W przypadku niektórych oskarżonych chodzi o ponad 80 tys. zł.