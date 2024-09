Z 400 zł na 1500 zł? Radni Chełma zadecydowali

Poniedziałkowe posiedzenie, zwołane w trybie nadzwyczajnym, trwało krócej niż zazwyczaj. Głównym punktem obrad było ustalenie nowych zasad odpłatności w miejskich placówkach opiekuńczych.

- Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie w 2023 roku wyniósł 1 117, 46 zł miesięcznie natomiast za I półrocze 2024 roku wyniósł 1 390,82 zł- informuje Monika Zaborek- Turewicz, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich- Przewidujemy, że w II półroczu 2024 roku koszty utrzymania dziecka w żłobku będą wynosić 1 500 zł.

Dotychczas rodzice dzieci do 3 roku życia mogli korzystać z dofinansowania, częściowo finansowanego przez samorząd miasta Chełm. Od 2021 roku, zamiast pełnej opłaty 602 zł miesięcznie, co stanowiło 14% minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, rodzice faktycznie płacili 202 zł miesięcznie. Pozostała kwota, maksymalnie 400 zł, była wypłacana przez ZUS bezpośrednio do placówki.

- Powodem podwyżek są m.in. wzrost kosztów utrzymania budynku, czystości, opłat za media, kosztów pracowniczych oraz kosztów prowadzenia zajęć dla dzieci- wyjaśnia Monika Zaborek- Turewicz.

Na zapytanie radnego Mościckiego, czy wzrost opłat wpłynie na dzienną stawkę żywieniową, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich zapewnia, że na ten moment stawka wynosząca 10 zł za dzień pozostanie bez zmian.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” w ramach rządowej ustawy „Aktywny rodzic” ma zastąpić dotychczasowe, mniej korzystne dla rodziców dofinansowanie. Nowe dofinansowanie również nie obejmuje opłat za wyżywienie dziecka.

Decyzja radnych została podjęta jednogłośnie – 21 z nich poparło zmiany w uchwale. Uchwała została opublikowana tego samego dnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, co oznacza, że nowe przepisy wejdą w życie za dwa tygodnie.