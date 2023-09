Ruch to zdrowie. Seniorzy z Chełma już o tym wiedzą

- Mam 90 lat i jestem aktywną seniorką to moja recepta na długowieczność- mówiła nam pani Marianna. - Urodziłam się w czasie okupacji, nie jedliśmy mięsa, tylko gotowane warzywa, bo była bieda. Nawyki zostały do dziś. Zawsze stawiałam na ruch, dbałam o mięśnie, teraz chodzę z kijkami, jeżdżę na wycieczki i uczęszczam na rehabilitację. Trzeba dbać o krążenie to wpływa na nasz mózg, który się starzeje. Najważniejsza jest dieta i ruch- podkreśla seniorka.

Seniorzy z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, oraz włodawskiego zmierzyli się między innymi w konkurencjach takich jak: rzut piłką do celu, celnościowy strzał na bramkę, ćwiczenia równowagi, slalom z kijem hokejowym i piłeczką, boccie, ćwiczenia z gumami fitness oraz w zajęciach zumby. Towarzyszyła im polska olimpijka w Tokio Sandra Drabik.

- Chcemy by seniorzy byli aktywni, dzięki nam sportowcom łatwiej zachęcać ludzi do ćwiczeń. Sport w życiu każdego człowieka jest bardzo ważny, dla seniora najważniejsze jest by wychodził z domu. Teraz świadomość seniorów się zmieniła, spotykają się na różnych wydarzeniach, uczestniczą w zajęciach, mają chęci do życia a to cieszy najbardziej- mówiła Sandra Drabik.

Podczas wydarzenia fizjoterapeuci i trenerzy przeprowadzili wśród seniorów, wstępna diagnostykę wad postawy.

Na uczestników czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Włodarze Marianki oraz pamiątkowe medale i dyplomy.

Turniej został zrealizowany w ramach projektu ,,Sportowe Turnieje dla Seniorów z polskimi Olimpijczykami” Fundacji Aktywni dla Polski w ramach dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Aktywni +.