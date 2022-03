Sytuacja na granicy. Na trzech przejściach odprawy na bieżąco

Tamtejsi pogranicznicy od godz. 8 we wtorek do godz. 8 w środę odprawili 13 535 podróżnych wjeżdżających do Polski. – Czas oczekiwania wynosi dwie godziny informuje kpt. Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na bieżąco prowadzone są odprawy w Hrebennem (12 316 osób), Dołhobyczowie (11 702 osoby) i Zosinie (7 801 osób).

Od minionego czwartku, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, granicę na terenie województwa lubelskiego przekroczyło ponad 230 tys. osób.