Ukraińcy blokowali drogę krajową nr 12

W odpowiedzi na protesty polskich przewoźników, którzy od dłuższego czasu blokują przejścia graniczne z Ukrainą, dzisiaj to sami Ukraińcy wyszli na drogi. Około godz. 9:45 grupa ok. 40 osób zaczęła bez przerwy przechodzić przez przejście dla pieszych na DK 12 w Ludwinowie. W tym samym czasie ok. 50 osób robiłoto samo w Brzeźnie. To miejscowości położona na trasie z Piask do Dorohuska.

Z informacji ze strony policji wynika, że demonstracja nie była wcześniej zgłaszana. - Po negocjacjach z organizatorami tego protestu, został on rozwiązany. W jego trakcie nikt nie został poszkodowany. Nie było rownież żadnych form represji z naszej strony. Kierowcy przez niecałe dwie godziny byli kierowani na objazdy - mówi sierż. szt. Angelika Głąb-Kunysz z chełmskiej policji.

Utrudnienia, zgodnie z nowym komunikatem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zakończyły się. Ruch odbywa się normalnie.