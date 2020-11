Po Chełmie bez biletu. Czy darmowa komunikacja się opłaca?

Darmową komunikację miejską Banaszek obiecał jeszcze w kampanii wyborczej. „Bezpłatne przejazdy odciążą domowe budżety chełmian” – napisał w uzasadnieniu projektu uchwały podjętej w środę przez radnych. Dzięki zmianie, w mieście ma być także czystsze powietrze, a autobusy zaczną kursować punktualnie, bo kierowcy nie będą sprzedawać w autobusach biletów. Prezydent obiecuje też, że na ulicach miasta będzie bezpieczniej, a problem braku miejsc parkingowych zniknie.

– Wyprowadziliśmy Chełmskie Linie Autobusowe z bardzo trudnej sytuacji i dziś stać nas na to, by wprowadzić w mieście bezpłatną komunikację. Przypomnę również, że Chełm jest jednym z tych miast, które nie podniosły podatków w ostatnich latach. Obniżyliśmy opłatę za wywóz odpadów, w planach mamy również obniżenie opłaty za wodę. Chcemy obniżać koszty życia mieszkańców. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji jest jednym z elementów planu realizowanego od początku mojej kadencji – mówi Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Tymi argumentami przekonał wszystkich radnych bez wyjątku. Mimo że w projekcie nie ma ani słowa o kosztach przedsięwzięcia. Zapytał o nie jedynie radny Tomasz Kazimierczak. –Ale też popieram ten pomysł. Wielu uczniów czy seniorów korzysta z komunikacji miejskiej i ta zmiana im pomoże – mówi radny.

W przyszłym roku miasto ma zapłacić ze swojego budżetu spółce CLA 7,5 mln zł rekompensaty za wykonywane przewozy. To ma wystarczyć na 8 miesięcy z biletami i cztery bez biletów, bo przestaną obowiązywać w autobusach 1 września. Czy to wystarczy? W tym roku z budżetu miasta do kasy spółki popłynie 6,5 mln zł, a CLA do tej pory zarobiła na sprzedaży biletów tylko milion. To oznacza, że miasto dopłaci do funkcjonowania komunikacji miejskiej niewiele więcej niż teraz.

Chełm będzie pierwszym miastem w regionie, które wprowadza bezpłatną komunikację miejską dla każdego. W Lublinie korzystają z niej tylko uczniowie podstawówek i osoby powyżej 65. roku życia. Ale o tym, że warto przekonują w Żorach (woj. śląskie), mieście o niemal identycznej liczbie mieszkańców co Chełm, które bezpłatną komunikację ma już od 6 lat. Teraz działa tam 8 linii, a miasto rok temu zapłaciło za ich kursowanie 2,8 mln zł. Wcześniej próbując zmniejszyć koszty przewozów podnosiło ceny biletów.

– To zaś pociągało za sobą spadek liczby pasażerów. Wprowadzając bezpłatną komunikację chcieliśmy zmienić te tendencje, a ponadto wyrównywać szanse dostępu mieszkańców wszystkich dzielnic do edukacji, kultury, sportu i rekreacji, poprawić możliwości i warunki dojazdu do miejsc pracy i równocześnie zachęcić do zamieszkania w naszym mieście – mówi Adrian Lubszczyk z Urzędu Miasta Żory. I dodaje, że z dziś komunikacji miejskiej korzysta teraz kilka razy więcej osób niż przed zmianami.