Wojtek Zakrzewski został Chełmianinem Roku

– To nagroda, która honoruje cały dorobek kulturalny, artystyczny, dziennikarski i publicystyczny Wojtka Zakrzewskiego, który zawsze żył Chełmem i dla Chełma. Nawet gdy nam politykom starał się czasami w swoich tekstach pokazać błędy, to kierował się jedną zasadą, że robi to po to, żeby jego miasto było coraz piękniejsze i lepsze – mówił podczas czwartkowejj sesji Rady Miasta Chełm prezydent Jakub Banaszek.

Wojciech Zakrzewski był dziennikarzem, filmoznawcą i animatorem kultury. Współorganizował wiele imprez i wydarzeń, m.in. festiwal „Niezła sztuka”. Opracował i wydał autorski przewodnik „Chełmskie kina”, w którym opisał ich historię. Był jurorem na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Kilka lat temu Stowarzyszenie Kina Polskie wyróżniło o Złotym Biletem „za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmów”.

Jako dziennikarz przez wiele lat pracował w lokalnych mediach, m.in. radiu Bon Ton, Tygodniku Chełmskim, Super Tygodniu Chełmskim i Nowym Tygodniu. Przez ostatnich kilka lat pisał o swoim mieście na łamach Dziennika Wschodniego. Nawet walcząc z ciężką chorobą pozostawał aktywny zawodowo. Zmarł 29 maja 2021 roku.